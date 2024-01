BBVA planeja recompra de US$ 846,1 milhões em ações, após bater recorde de lucro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/01/2024 - 14:20 Para compartilhar:

O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) planeja recomprar 781 milhões de euros (US$ 846,1 milhões) em ações, após ter alta no lucro líquido no quarto trimestre, diante de uma receita maior, o que levou seu resultado em todo o ano de 2023 a um novo recorde. O banco espanhol disse nesta terça-feira (30) que o lucro líquido nos três meses até dezembro foi de 2,06 bilhões de euros. Em igual período do ano anterior, havia sido de 1,58 bilhão de euros. O resultado ainda superou a previsão de 1,96 bilhão de euros, segundo o consenso de analistas fornecido pelo próprio banco.

O BBVA anunciou que seu lucro anual foi de 8,02 bilhões de euros em 2023, recorde para a companhia.

A receita bruta ficou em 7,44 bilhões de euros no quarto trimestre, de 6,49 bilhões de euros em igual intervalo de 2022.

A receita líquida de juros – diferença entre o que o banco ganha em empréstimos e o que paga a clientes por depósitos – recuou a 5,25 bilhões de euros, de 5,33 bilhões anteriormente. Este resultado, porém, foi afetado por aumentos nas taxas líquidas e comissões e pela receita líquida com operações, diz o banco.

Além da recompra, que continua a depender da aprovação regulatória, o banco declarou um dividendo final para 2023 de 0,39 euros por ação, de 0,31 euros por ação um ano antes. O BBVA ainda afirmou que continua no caminho para cumprir suas metas para o período entre 2021 e 2024. Fonte: Dow Jones Newswires.

