BBC retoma investigação sobre escândalo de fotos pornográficas envolvendo seu apresentador

A BBC retomou, nesta quinta-feira (13), a investigação interna de um escândalo sobre a compra de fotos pornográficas, após a revelação de que seu principal apresentador, Huw Edwards, é a figura envolvida, após dias de especulação sobre sua identidade.

Huw Edwards, 61 anos, um conhecido apresentador de notícias da rede britânica, que anunciou a morte da rainha Elizabeth II, foi identificado na quarta-feira por sua esposa como o jornalista acusado de ter pago 35 mil libras (US$ 45 mil ou R$ 216 mil na cotação atual) por fotos pornográficas.

Parentes do menor de idade que vendeu as fotos disseram que ele usava o dinheiro para consumir crack, mas a pessoa negou a versão.

A identidade de Edwards foi divulgada após seis dias de intensa especulação nas redes sociais.

A esposa de Edwards, Vicky Flind, confirmou sua identidade “principalmente por preocupação com seu bem-estar mental e para proteger nossos filhos”.

Ela disse que o marido, pai de cinco filhos, sofre de “sérios problemas de saúde mental” e está “em tratamento em um hospital”.

“Assim que se recuperar, ele pretende responder aos artigos que foram publicados”, disse Flind.

A BBC está no centro de um furacão midiático desde que o tabloide The Sun publicou, na semana passada, que um apresentador do canal pagou por fotos pornográficas a um menor de idade.

A rede pública havia interrompido a própria investigação do caso a pedido da polícia.

Mas a investigação foi retomada depois que duas forças policiais, a Polícia Metropolitana de Londres e a Polícia do Sul de Gales, afirmaram que não há evidências de que um crime foi cometido.

O diretor-geral da BBC, Tim Davies, prometeu à equipe que o “devido processo” seria dado ao caso e que, para a rede, “a preocupação imediata é o nosso dever de cuidar de todos os envolvidos”.

– Mais acusações –

O apresentador, estrela do noticiário das 22h00 no Reino Unido, foi quem anunciou ao mundo a morte da rainha Elizabeth II em setembro do ano passado. O jornalista estava suspenso pela BBC desde domingo.

Segundo o tabloide The Sun, um conhecido apresentador da rede pagou, por três anos, mais de 35 mil libras esterlinas (cerca de 45 mil dólares ou 216 mil reais na cotação atual) a uma pessoa então menor de idade em troca de “fotos sórdidas”.

Desde então, outras acusações surgiram. A BBC revelou que o apresentador em questão enviou ameaças de seu celular a um jovem que conheceu em site de relacionamento, após este ter sugerido que iria revelar a sua identidade.

O The Sun também afirmou que o apresentador entrou em contato com outro jovem, de 17 anos, e que não conhecia, no Instagram em 2018.

O escândalo é o mais recente na BCC, abalada por várias controvérsias nos últimos anos, incluindo o caso Jimmy Savile, que veio à tona em 2012, um ano após a morte do famoso apresentador que durante décadas violentou e agrediu menores de idade.





