BBC defende sua gestão após acusações contra um de seus apresentadores

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/07/2023 - 7:34 Compartilhe

A BBC defendeu nesta terça-feira (11) as medidas tomadas ante as acusações de abuso contra um de seus apresentadores mais conhecidos, cujo nome não foi revelado e que teria pagado a um menor de idade para lhe enviasse fotos pornográficas.

“Claramente trata-se de uma situação complexa e difícil e temos que administrar uma série de fatores”, afirmou o diretor da gigante pública do audiovisual, Tim Davie, em entrevista coletiva para apresentar o relatório anual do grupo.

Davie citou a necessidade de “responder corretamente a acusações sérias” e, ao mesmo tempo, “respeitar a privacidade das pessoas e o interesse público legítimo”.

Horas depois, a BBC disse que outra pessoa, na faixa dos 20 anos, teria recebido “mensagens ameaçadoras” do apresentador em questão, com o qual fez contato por meio de um aplicativo de relacionamento.

A BBC detalhou nesta terça-feira as ações desde que a família do menor apresentou as acusações em 19 de maio e explicou que, na ocasião, não adotou qualquer medida a pedido da polícia.

Veículos da imprensa e políticos criticam a gestão deste caso desde as revelações da última sexta-feira feitas pelo jornal The Sun.

Segundo o tabloide, uma mulher acusa o apresentador de ter pago mais de 35 mil libras esterlinas (cerca de US$ 45 mil) ao longo de três anos a seu filho, à época menor de idade, em troca de “fotos sórdidas”. Não se sabe se é a vítima é menino ou menina.

O menor teria usado esse dinheiro para financiar sua dependência em crack, segundo a mãe.

A gigante do audiovisual registrou vários escândalos sexuais em sua história, incluindo o caso de Jimmy Savile, que estourou em 2012, um ano após a morte do famoso apresentador que, por décadas, estuprou e agrediu menores.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias