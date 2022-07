BBC concorda em pagar indenização a ex-babá da realeza por entrevista com Diana

LONDRES (Reuters) – A BBC informou nesta quinta-feira que concordou em pagar indenização a uma ex-babá do príncipe britânico William e do príncipe Harry pela entrevista agora muito criticada da emissora em 1995 com a mãe deles, a falecida princesa Diana.







O pagamento a Tiggy Legge-Bourke, agora Alexandra Pettifer, ocorre devido a falsas alegações feitas sobre ela pelo jornalista da BBC Martin Bashir para obter a entrevista, na qual Diana admitiu ter um caso e revelou detalhes íntimos de seu casamento fracassado com o herdeiro do trono, príncipe Charles.

No ano passado, um relatório concluiu que Bashir enganou o irmão de Diana para marcar uma reunião com ela ao produzir extratos bancários falsos sugerindo que Diana estava sendo grampeada pelos serviços de segurança e que dois assessores seniores estavam sendo pagos para fornecer informações sobre ela. De acordo com o relatório, a emissora encobriu o fato.

“A BBC concordou em pagar danos substanciais à senhora Pettifer”, disse o diretor-geral da BBC, Tim Davie, em comunicado.

“Gostaria de aproveitar esta oportunidade para pedir desculpas publicamente a ela, ao príncipe de Gales e aos duques de Cambridge e Sussex, pela forma como a princesa Diana foi enganada.”

A mídia local informou que o advogado da BBC disse a um tribunal de Londres que a emissora admitia que as alegações feitas contra a babá eram “totalmente infundadas”.

Davie disse que a BBC lamentava não ter chegado aos fatos logo após o programa quando “houve sinais de alerta de que a entrevista poderia ter sido obtida de forma inadequada”.

(Reportagem de Farouq Suleiman)

((Tradução Redação São Paulo, 5511 56447702)) REUTERS AC