Como prêmio, ela vai escolher os participantes que estarão no VIP e também vai desfrutar do apê do líder. Ela também vai ter uma festa e estará imune esta semana.

Vitória também escolherá as cinco pessoas para ficarem na mira do líder nesta sexta-feira, dia 28, e, no domingo, dia 2, ela vai precisar indicar um dos participantes ao paredão.