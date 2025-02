BBB25: Vitória, Camilla e Thamiris fogem de embate no Sincerão

O Sincerão desta segunda-feira, 17, contou com uma dinâmica inédita no BBB 25. Os ex-BBBs Arthur Aguiar, Babu Santana e Fernanda Bande, que tiveram destaque nos Sincerões de suas respectivas edições, tiveram o difícil dever de julgar os brothers com argumentos mais convincentes no jogo.

A dinâmica envolveu duelos entre os brothers. Os ex-BBBs assistiram à dinâmica da sala, sem que os participantes soubessem, e tiveram de decidir qual deles “mandou bem” ou “pipocou”. Quem tivesse o voto negativo sofria consequências.

A líder Eva, os emparedados Aline, Mateus e Guilherme e o anjo Renata participaram do Sincerão. Além deles, Vitória Strada foi escolhida para participar por voto popular. Já Camilla, João Gabriel e Thamiris foram escolhidos por Arthur, Babu e Fernanda para participar do jogo.

Nos duelos, os participantes teriam de escolher um adjetivo para o seu oponente. Vitória, Camilla e Thamiris, que tinham brigado no domingo, 16, foram criticadas pelo júri de ex-BBBs. Arthur, Babu e Fernanda também elogiaram Guilherme, considerado “craque do jogo”. Veja, abaixo, como foi o Sincerão desta segunda.

Mateus

Hipócrita e saboneteira: Eva

O brother citou o primeiro conflito que teve com Eva, na festa do programa. “Todas as vezes que você tem a oportunidade de pontuar as suas questões, sempre busca pela tangente”, disse.

Avaliação de Arthur, Babu e Fernanda: Mandou bem

Réplica de Eva: A sister afirmou que o brother também foi hipócrita, já que votou nela.

Guilherme

Arregona e saboneteira: Renata

O brother avaliou ser um “absurdo” Renata ter jogado o voto dela fora na formação do Paredão. “Não entendo como a pessoa chega no Big Brother e joga um voto fora”, afirmou.

Avaliação de Arthur, Babu e Fernanda: Mandou bem

Réplica de Renata: A bailarina disse que “a decisão de quem eu voto ou não é minha”, completando que “seria incoerente e saboneteira” se votasse em Aline.

Aline

Arregona e saboneteira: Gracyanne Barbosa

A sister citou momentos em que Gracyanne falou mal de Diego Hypolito, apesar de eles serem amigos fora da casa.

Avaliação de Arthur, Babu e Fernanda: Pipocou

Réplica de Gracyanne: A influenciadora pediu desculpas a Diego. “Você não tem nada para dizer para ele sobre mim e poderia falar na minha cara”, disse a Aline.

Eva

Insignificante e arregão: Mateus

A bailarina afirmou que o brother se tornou “uma pessoa totalmente irrelevante” para ela e reclamou de o arquiteto ter criticado sua indicação ao paredão antes que ela terminasse sua justificativa.

Avaliação de Arthur, Babu e Fernanda: Mandou bem

Réplica de Mateus: O brother chamou a sister de “hipócrita”. “Para de sabonetar com as pessoas. Se impõe direito aqui”, disse.

Renata

Falso e incoerente: Mateus

A bailarina acusou o grupo do brother de ter as mesmas atitudes que critica.

Avaliação de Arthur, Babu e Fernanda: Mandou bem

Réplica de Mateus: O brother acusou a bailarina de “sempre fugir do embate”.

Vitória Strada

Saboneteira e calculista: Renata

A atriz criticou a falta de posicionamento da bailarina. “Ela faz as aproximações dela na casa de forma a conquistar aliados”, disse.

Avaliação de Arthur, Babu e Fernanda: Pipocou

Réplica de Renata: A bailarina disse que a atriz não tem uma opinião própria. “Fica comprando briga de outras pessoas para poder votar”, comentou.

Camilla

Arregão: Diogo Almeida

A sister citou o último Sincerão e disse que o brother é “muito inteligente”. “Ele sabia que ele iria ser ‘esculhambado’ se ele nos chamasse”, afirmou.

Avaliação de Arthur, Babu e Fernanda: Pipocou

Réplica de Diogo: O ator afirmou que “já tinha falado tudo o que tinha para falar”.

Thamiris

Arregão, desnecessário e chato: Diogo Almeida

A sister disse que vai continuar defendendo seus embates e criticou a justificativa e a postura de Diogo no último Sincerão.

Avaliação de Arthur, Babu e Fernanda: Pipocou

Réplica de Diogo: O ator diz que “só quem sabe dos sentimentos dele é ele” e voltou a citar as desculpas que pediu a Aline.

João Gabriel

Desnecessária e forçada: Aline

O brother comentou a última formação do paredão, em que teve uma discussão com a sister, e criticou ter sido chamado de mentiroso.

Avaliação de Arthur, Babu e Fernanda: Pipocou

Réplica de Aline: A sister afirmou que o brother não foi claro pelo que pediu desculpas no último Sincerão. “Comigo não, amor”, finalizou ela.