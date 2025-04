BBB25: Vinícius sai, João é líder e Guilherme, Joselma e Renata estão no paredão

O BBB25 definiu, neste domingo, dia 13, o eliminado, o novo líder e as três pessoas que estão no paredão. A dinâmica da noite começou com a eliminação de Vinícius. O participante foi eliminado com 52,69% da média dos votos para eliminar. Ele disputava a preferência do público com Renata e Vitória Strada.

Confira os votos:

Renata

Média: 46,23%

Voto Único: 52,64%

Voto Torcida: 39,83%

Vinícius

Média: 52,69%

Voto Único: 45,55%

Voto Torcida: 59,81%