BBB25: veja algumas das reações da internet à vitória de Renata

Após a participante Renata ser consagrada a campeã do BBB25 com 51,90% da média dos votos na noite desta terça-feira, dia 22, a internet reagiu ao resultado. Alguns internautas comemoraram, enquanto outros questionaram se a vitória era merecida.

Guilherme pode ser considerado o Campeão do Povo? Ganhou com folga no voto único, que reflete de maneira mais fiel a preferência popular. #BBB25 pic.twitter.com/lTbbZ4Gago

— Chico Barney (@chicobarney) April 23, 2025