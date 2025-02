BBB25: ‘Sou muito mau-caráter se fiz isso’, lamenta Diego Hypolito

Após conversar com João Pedro sobre o veto de Edilberto e Raissa na Prova do Anjo de sábado, 1, Diego Hypolito entrou chorando no Quarto Anos 50 na madrugada deste domingo, 2. Ele desabafou com sua irmã, Daniele Hypolito, afirmando não se lembrar de ter rido da situação.

“Eles falaram uma coisa que eu não lembro de ter feito, e que pode ter soado para o público que eu ri de propósito, foi o que o Edilberto falou. Eu não lembro de ter feito isso. Eu sou muito mau-caráter se eu fiz isso”, disse Diego, visivelmente preocupado.

Daniele tentou tranquilizá-lo: “Diego, você não riu do Edilberto”. Ela ainda explicou que naquele momento havia muitos assuntos acontecendo, sugerindo que ele “provavelmente estava rindo de outra coisa”.