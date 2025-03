BBB25: Renata vence a prova do líder da semana

A competidora Renata conquistou, nesta quinta-feira, dia 20, a liderança da semana no BBB25. A prova foi dividida em duas partes. A primeira ocorreu de tarde. Nela, os participantes enfrentaram um circuito, que demandou agilidade e estratégia.

O grupo formado por Vitória Strada, Vilma, Eva, Renata, Maike e João Pedro venceu a primeira etapa.

Na segunda etapa, que aconteceu no programa ao vivo, contou com rodadas eliminatórias, em que os participantes tiveram que se posicionar em totens, identificados por letras e símbolos.

Depois do início de cada rodada, quem parasse no totem pré-definido, era eliminado. As rodadas continuaram até restar um.