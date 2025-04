BBB25: Renata já está no paredão e berlinda ficará completa nesta sexta-feira, dia 11

A participante Renata já está no paredão do BBB25. Tudo aconteceu nesta quinta-feira, dia 10, por conta da consequência da 16ª prova do líder. Na dinâmica, os quatro competidores com os piores desempenhos na disputa iam precisar votar entre si para definir o primeiro emparedado da próxima formação de berlinda.

Vinícius, Guilherme e João Pedro foram os três primeiros a concluir a prova e não precisaram participar da dinâmica. Na segunda etapa, João Pedro escolheu a chave de número correto para abrir a porta e se consagrou como novo líder.