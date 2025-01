BBB25: Maike e Gabriel são os últimos a deixar a terceira Prova do Líder

A Prova do Líder desta semana no “BBB25” durou mais do que o esperado, com uma disputa que exigiu muita resistência.

Após mais de 20 horas, Maike e Gabriel foram os últimos a deixar a dinâmica que decide a terceira dupla líder da temporada.

Na 69ª rodada, Camilla, dupla de Thamiris, desistiu da Prova de Resistência.

A competição vale a liderança da semana para a dupla, que inclui a decisão do VIP, imunidade e uma indicação direta para o Paredão, além do sorteio de um apartamento para um dos brothers da dupla.

A confirmação da dupla vencedora acontece ao vivo no programa.

Durante a competição, as duplas estavam em ambientes separados, sendo cada um com uma função. Os participantes que ficaram no Provódromo tinham que contar, através de um dispositivo, as moedas que caíam a cada rodada, Quem chegasse mais perto do gabarito libera a ação o parceiro deveria executar.

Enquanto isso, do outro lado, na área externa, o outro integrante da dupla devia observar o telão. Quando o nome da dupla vencedora aparecia, ele tinha a missão de apertar o botão no momento certo e girar a roleta.