BBB25: Ludmilla e Brunna Gonçalves revelam nome da filha em festa no reality show

Ludmilla, 29 anos, e Brunna Gonçalves, 33, revelaram o nome da primeira filha que esperam: Zuri. O anúncio aconteceu durante a primeira festa do “BBB 25”, na madrugada deste sábado, 18.

“Estava todo mundo curioso para saber o nome, a gente também estava muito indecisa também, mas a gente acabou de escolher e apresento a vocês, a nossa querida, Zuri! Princesa da mamãe!”, disparou a cantora.

+ BBB25: com Gracyanne, mercado do reality tem novidade em oferta de produto e preço

Momentos antes, as duas revelaram, em vídeo publicado pelo apresentador do reality show, Tadeu Schmidt, que fariam o anúncio no programa.

Brunna Gonçalves foi participante na edição de 2022 do “BBB”. “A gente vai contar para vocês o nome da nossa filha. Finalmente, a gente conseguiu escolher”, disse Lud na ocasião.

Não demorou muito para que os internautas demonstrassem curiosidade sobre o significado do nome escolhido.

🎉 VEJA: Ludmilla anunciou que sua filha com Brunna Gonçalves se chamará ZURI! #BBB25 pic.twitter.com/cQB18kfw6M — Fábio Parpinelli (@fabinhotv) January 18, 2025

A assessoria de imprensa da cantora informou ao gshow que Zuri tem origem africana, na língua suaíli, e simboliza a essência da mulher forte, mas ao mesmo tempo suave e encantadora.

Além disso, segundo o Guia de Nomes da Revista Crescer, Zuri “que também pode ser usado para meninos, embora com menos registros – significa ‘bela’ ou ‘bonita'”.

O gênero da criança foi revelado há um mês, em 17 de dezembro, em uma festa feita pela cantora e pela dançarina. Já a gravidez de Brunna foi anunciada em um telão durante show de Ludmilla, em São Paulo, no início de novembro.