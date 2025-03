BBB25: líder da semana vai ser definido em prova de resistência

O próximo líder do BBB25 vai ser definido após uma prova de resistência, que começou nesta quinta-feira, dia 6. O último competidor que sair do campo de provas vai ser consagrado o novo líder. Os participantes vão precisar ficar em cima de uma base, dentro de uma cabine.

No telão do programa, vão aparecer contagens regressivas. Quando o cronometro zerar, a rodada vai ser iniciada. Depois, a qualquer momento, vai poder aparecer no telão um alerta. Quando o alerta aparecer, os competidores vão precisar apertar um botão que está no alto de cada cabine.

Os três primeiros que apertarem o botão vão seguir protegidos, o restante vai sofrer as consequências. No entanto, quem ficar em último lugar na rodada, vai sofrer ainda mais consequências. Aquele que apertar o botão por último em três rodadas vai ter a base da cabine diminuída.

Ao longo da prova, vão acontecer rodadas eliminatórias e o participante que apertar o botão por último será o eliminado. Vence a prova quem resistir mais tempo.