BBB25: líder da semana será definido após prova de resistência

O terceiro líder do BBB25 será definido em uma prova de resistência que teve início nesta quinta-feira, dia 30. Após o resultado da competição, os vencedores também vão precisar decidir a divisão das duplas entre VIP e Xepa.

Para a realização da prova, as duplas foram divididas entre aqueles que ficaram no gramado e aqueles que ficaram no campo de provas. A cada rodada, moedas caem do teto. No campo de provas do programa, cada jogador vai usar um contador eletrônico para contabilizar moedas.

Ao final de cada rodada, o telão do programa vai mostrar a quantidade total de moedas que caíram do teto e, logo depois, um ranking mostrando a contagem para cada jogador. O participante que acerta o número de moedas que caíram ou chega o mais próximo dessa quantidade é o primeiro do ranking.

Depois, a dupla que está no gramado, pode girar uma roleta que está no local. Caso a roleta pare em algum valor, a dupla acumula a quantia adicional no seu baú. A dupla que resistir mais tempo será a vencedora da prova e vai levar o valor das moedas acumuladas.