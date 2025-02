BBB25: João Pedro vence prova e é o líder da semana

O competidor João Pedro conquistou a sua primeira liderança no BBB25 depois de vencer a prova do líder desta quinta-feira, dia 20. Para conseguir a vitória, ele precisou de agilidade, habilidade e sorte. Além de dividir a casa entre VIP e xepa, ele também vai ter acesso ao apê do líder e vai receber uma festa. Ele também estará imune.

Depois de vencerem suas respectivas baterias, Aline, João Gabriel, João Pedro e Guilherme foram para a final da prova. Dezesseis brothers participaram da disputa. Camilla tinha sido vetada pela então líder, Eva.