BBB25: João Gabriel vence a primeira prova do líder individual

O participante João Gabriel conquistou a sua primeira liderança nesta quinta-feira, dia 6, na quarta prova do líder do BBB25. Essa foi a primeira prova individual da temporada para definir quem será o líder da semana.

Para vencer, o brother precisou mostrar que era bom de mira. Depois de encarar um empate com Guilherme, João Gabriel venceu o desempate.

Além de conseguir as regalias que uma liderança proporciona, como o apartamento do líder e a imunidade da semana, o participante também ganhou 10 mil reais. Além disso, ele vai receber a primeira festa do líder da temporada.