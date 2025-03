BBB25: João Gabriel e Thamiris se beijam na madrugada

A espera dos fãs do BBB25 chegou ao fim! Após muitos flertes e olhares trocados, João Gabriel e Thamiris se beijaram na madrugada desta quinta-feira, 6, movimentando ainda mais o reality show.

O momento especial se deu após a Festa do Líder, comandada por Vitória Strada. Na parte final da celebração, os dois decidiram compartilhar a mesma cama no quarto, e as câmeras puderam flagrar movimentos do casal, que trocavam carícias e beijos sob o edredom.

Assista ao beijo abaixo: