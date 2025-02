BBB25: Guilherme vence sexta Prova do Anjo; Thamiris recebe Castigo do Monstro

A sexta Prova do Anjo do “BBB25” (TV Globo) aconteceu na tarde deste sábado, 22, com uma disputa que envolveu habilidade e precisão. Guilherme se saiu melhor e somou 410 pontos e venceu a dinâmica. Em segundo lugar ficou Camilla, com 350 pontos, e Vitória Strada em terceiro, com 340.

Na prova, brothers e sisters tiveram que usar de muita coordenação para limpar as placas sujas sem esforço, utilizando um produto especial, lançando gotas durante o trajeto em uma esponja sobre trilhos. Cada participante precisava acertar as placas indicadas, contendo, cada uma delas, uma pontuação diferente.

+BBB25: que horas o Big Fone toca neste sábado? Veja o que vai acontecer com quem atender

+Lexa faz desabafo em seu aniversário de 30 anos sobre perder a filha: ‘Maior amor’

O fisioterapeuta ganhou o colar do Anjo e o poder de imunizar um colega na formação do próximo Paredão, que acontece no domingo, 23. Ele garantiu, ainda, um almoço especial e um vídeo da família.

Monstro

O anjo da semana escolheu a adversária Thamiris para receber “Castigo do Monstro”. A nutricionista terá de permanecer, até a formação do próximo Paredão deste domingo, 23, fantasiada de cobra. Por conta da dinâmica, ela também perdeu 300 estalecas e, segundo as regras da punição, iria direto do VIP para a Xepa se já não estivesse nesta.

Essa é a primeira vez que Thamiris recebe o “castigo”. Na semana passada, Mateus, que entrou na casa como dupla da atriz Vitória Strada, cumpriu a punição. Ele foi indicado ao paredão pela então líder Eva e deixou o reality na última eliminação, terça-feira, 18.

QUE PERFORMANCE!

Guilherme somou 410 PONTOS na Prova do Anjo! 😇 Tadeu: “Excelente participação do Guilherme! Achei que ia gabaritar, foi acertando tudo. Vai ser difícil alguém bater!” Bora torcer, meu povo! 🙌 🦀 #TimeGui no #BBB25

📸 Reprodução: TV Globo pic.twitter.com/3P4TTi6Mqn — Guilherme Vilar 🦀 (@Guigavilarrr) February 22, 2025

Caiu como uma luva! Guilherme colocou Thamiris no monstro, e o castigo vai ser ela ficar vestida de cobra sem poder usar os braços #BBB25 pic.twitter.com/RVCAAiUXtO — Memes Brasil (@memexbrasil) February 22, 2025