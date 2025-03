BBB25: Gracyanne se emociona ao relembrar período de fome e diz que comeu do lixo

A influencer Gracyanne Barbosa emocionou participantes do “BBB 25” neste sábado, 15, ao revelar que já passou fome. Em desabafo após a Prova do Anjo, a musa fitness pediu desculpas por ter pegado a comida dos companheiros de confinamento às escondidas.

“Queria pedir desculpas pra todos. A maioria já sabe que eu estava pegando comida. Não espero que ninguém entenda, mas eu queria explicar”, começou Gracyanne.

“O fato da gente ter pouca coisa me leva pra um lugar achei que nunca mais iria visitar. Coisas que nunca compartilhei com ninguém. De quando eu passei fome, de quando tinha que comer do lixo”, contou a musa fitness, indo às lágrimas.

Gracyanne também explicou que tomou a atitude de forma irracional, mesmo sabendo que estava sendo filmada. “Na minha cabeça, eu ia precisar de novo e ia ter que comer do lixo. Peço desculpas para todo mundo. Eu reconheço, sei que é errado. Mas eu não queria compartilhar isso porque não queria que minha mãe soubesse”, completou.

Na sequência, a sister foi acolhida por outros participantes. Assista: