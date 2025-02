BBB25: Gracyanne revela beijo entre Aline e Thamiris e causa alvoroço na web

Gracyanne, 41, causou um rebuliço na internet após comentar sobre um beijo entre Aline e Thamiris durante a festa do líder do “BBB 25”: a questão é que o momento não foi flagrado por nenhuma das câmeras, o que vem deixando os internautas bastante curiosos.

A revelação aconteceu na madrugada, enquanto a musa fitness estava no banheiro com Vitória Strada e Thamiris. “Thamiris, já contei, hein! Eu sou fofoqueira, ainda bem que eu tinha avisado”, explicou quando a sister entrou no cômodo.

A atriz então se aproxima para ouvir a fofoca. Após Gracyanne dizer que Aline quem havia começado o beijo, Vitória rebate: “Ah tá, uma língua se mexe sozinha”. No final, a nutricionista ainda avisa que “Diogo não sabe”.

Após a conversa, a fisiculturista pediu para Strada não falar sobre o episódio para nenhum brother. “Não comenta do beijo com ninguém, porque eu acho que a mona não gostou.”