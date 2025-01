BBB25: Gracyanne confessa se arrepender de falas negativas em documentário sobre Belo

A casa do “BBB25” (TV Globo) é lugar de abrir o coração e revelar os sentimentos mais bem-guardados. E foi durante um momento de refletir sobre as próprias atitudes que Gracyanne Barbosa confessou arrependimento por uma escolha feita recentemente.

Nesta quinta-feira, 16, durante bate-papo na academia com a sister Daniele Hypólito, a musa fitness lembrou o documentário sobre a vida de Belo, seu ex-marido. Ela lamentou as declarações negativas que fez ao contar como era a relação dos dois.

A série documental “Belo, Perto Demais da Luz”, disponível no catálogo do Globoplay, estreou em novembro de 2024. A produção do documentário foi feita pouco após o anúncio da separação do casal, em abril daquele ano.

“Não se culpa. Aquilo que você falou, você já se arrependeu. A hora que a gente está magoada, a gente age mais pela emoção. O importante é você mais calma, ter revisto a sua ação naquele momento”, disse a ex-atleta, tentando conformar a colega de confinamento.

Gracy explicou que falou bem do ex, mas a edição fez parecer que ela apenas o atacou.

“Eu fiquei mal pq pareceu que eu resumi ele. É muito pequeno pelas qualidades que ele tem. Eu fiquei me sentindo mal pela forma como foi usado (os depoimentos dela no documentário). O belo tem um coração que não cabe, ele é maravilhoso”, elogiou a ex do pagodeiro.

“Parece que eu quis atacar. Eu não quis”, reforçou ela.

No “X”, antigo, a influenciadora recebeu críticas por seu desabafo, mas internautas também apostaram na possibilidade de reconciliação.

“Agora é tarde”, disparou uma usuária da plataforma. “Acredito que tenha se arrependido sim. Foram anos de convivência e as pessoas erram. Normal”, ponderou outro. “Cheiro de reconciliação no ar”, apostou mais uma internauta.