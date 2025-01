BBB25: Gracyanne Barbosa cai de cara no chão após coreografia dar errado

Gracyanne Barbosa, 41, e Diego Hypolito, 38, causaram comoção nas redes após falharem em reproduzir uma coreografia no “BBB 25”, e acabarem de cara no chão. O momento divertido aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira, 16, enquanto curtiram uma festa na casa.

No vídeo que viralizou nas redes sociais é possível observar o atleta tentando girar a musa fitness no colo, na intenção de reproduzir a coreografia do “Bonde das Maravilhas”, mas acabou não dando muito certo, já que a sister acabou caindo de cara no chão.

+ BBB25: Gracyanne Barbosa puxa coro de música de Belo e cantor reage nas redes

+ ‘BBB25’: Gracyanne Barbosa diz que Belo não é assunto delicado e se declara

O momento não abalou os confinados, que riram da situação e tentaram novamente, dessa vez com um pouco mais de sucesso.

Veja o momento: