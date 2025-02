BBB25: Giovanna e Maike trocam beijos após festa

O clima de romance está no ar para Giovanna e Maike, do “BBB 25“. Durante a festa da madrugada deste domingo, 2, os confinados conversaram sobre a relação e, antes de dormir, trocaram beijos embaixo do edredom.

A sister, que dormia no Quarto Nordeste, foi ao Quarto Fantástico encontrar o brother, onde o beijo finalmente aconteceu.

Antes disso, os dois já haviam trocado um selinho. Atração na noite de sábado, 1, a cantora Ivete Sangalo tentou incentivar um beijo durante o show, sem sucesso. Giovanna chegou a desconfiar que Maike pudesse estar interessado em outra participante, mas o brother negou e confirmou a Gabriel que algo entre eles aconteceria.