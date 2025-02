BBB25: Giovanna é eliminada e Gracyanne vai para o quarto secreto

Depois, o apresentador contou qual era o resultado da votação apenas para as irmãs. “É uma Eliminação diferente. Foi a primeira votação individual do BBB25. Só uma de vocês foi eliminada, pela decisão do público. A outra vai para o quarto secreto, cheia de privilégios, e volta para a casa em breve, no VIP e com imunidade. O jogo termina para você, Giovanna”, disse.