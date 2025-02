BBB25: Gabriel é o sexto eliminado do programa com 48,81% da média dos votos

O participante Gabriel foi o sexto eliminado do programa BBB25 da TV Globo, nesta terça-feira, dia 11. O rapaz foi retirado do reality show com 48,81% da média dos votos e foi o segundo competidor a deixar o programa de forma individual. Ele disputava o paredão triplo com Aline e Vitória Strada.

Veja os percentuais da votação:

Aline

Média: 8,31%

Voto Único: 11,86%

Voto Torcida: 4,76%