BBB25: Eva e Renata vencem primeira prova de resistência e estão imunes

A primeira prova de resistência do ‘BBB 25‘ chegou ao fim na manhã desta terça-feira, 14. Eva e Renata foram as últimas a deixar a disputa, e agora estão imunes nesta primeira semana, além de também faturarem R$ 10 mil em compras para cada uma.

A prova durou pouco mais de seis horas de prova, e chegou ao fim após a dupla Aline e Vinícius, que também resistia na disputa, receber um aviso de eliminação.

A maioria das eliminações da prova ocorreu por infração. Havia dois modos de perder a prova, porém, todos foram eliminados na primeira dificuldade.

Na dinâmica, cada integrante de dupla precisava se posicionar em lados opostos de uma raia para manter um cabo esticado com a logomarca do patrocinador, evitando que a peça tocasse em argolas localizadas no meio do percurso. Caso tocassem, a dupla seria eliminada.