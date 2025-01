BBB25: em dinâmica surpresa, Eva atende Big Fone e escolhe castigo para brothers

O Big Fone tocou mais uma vez e movimentou a casa do “BBB25” (TV Globo) no fim da manhã desta quarta-feira, 29, após o programa “Mais Você”. Eva foi a mais rápida e atendeu à chamada misteriosa. A bailarina conquistou, junto com sua dupla, Renata, um almoço especial e o direito de convidar outras duas duplas da casa para esse momento.

“Atenção, preste muita atenção. Você e sua dupla vão ganhar um almoço especial. Escolha duas duplas para acompanhar vocês. Converse com a sua dupla e comunique a decisão de vocês imediatamente”, disse a voz.

As duplas Dona Delma e Guilherme, e Maike e Gabriel foram as escolhidas

O que os cearenses e seus convidados não poderiam imaginar é que todos entraram em uma dinâmica “faca de dois gumes”: o almoço será transmitido para o restante da casa sem que os participantes saibam.

Além disso, eles devem votar entre si sobre quem será imunizado no próximo Paredão.

Brothers e sisters escutam as conversas

O papo entre as três duplas no almoço especial rolou solto e tudo foi acompanhado pelo restantes da casa. As confissões pegaram brothers e sisters de surpresa e teve até choro.

Camilla não gostou de saber que que os colegas optarem por não amarrá-la porque ela cozinha pra eles, entre outros favorecimentos que a participante proposrciona.

