BBB25: Edilberto e Raissa são eliminados do reality

A dupla de pai e filha, Edilberto e Raissa foram os eliminados do segundo paredão do BBB25. Os dois receberam 50,70% da média dos votos para eliminar e estão fora da disputa televisiva. Eles estavam lutando pela permanência na casa com Vitória Strada e Mateus e Daniele e Diego Hypolito.

Edilberto, de 42 anos, e Raissa, de 19 anos, são artistas circenses e vivem no município mineiro de Ubá. No circo, ele atua como palhaço, enquanto a jovem se apresenta rodando bambolês e também como arqueira. Eles entraram como Pipocas no reality show.

Veja os percentuais da votação:

Edilberto e Raissa

Média: 50,70%

Voto Único: 48,21%

Voto Torcida: 53,20%