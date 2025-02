BBB25: Diogo Almeida, Vilma e Vitória Strada estão no paredão da semana

Diogo Almeida atendeu ao big fone no último sábado, dia 22, e foi para o paredão. Além dele, o ator também indicou Thamiris para a berlina. No entanto, Camilla foi quem recebeu o poder do sim ou não. Então, ela tinha como mudar um dos emparedados pelo big fone. Portanto, ela trocou sua irmã, Thamiris, com Vilma.