BBB25: Diogo Almeida é eliminado do reality

O ator Diogo Almeida foi o eliminado da semana, nesta terça-feira, dia 25, no sexto paredão do BBB25. O participante foi retirado do reality show com 43,93% da média dos votos.

Ele caiu na berlinda por ter atendido o big fone. O ator concorria com a mãe, Vilma, que foi trocada de lugar com Thamiris e Vitória Strada, que foi indicada pelo líder da semana.

Confira os percentuais:

Diogo Almeida

Média: 43,93%

Voto Único: 45,35%

Voto Torcida: 42,50%

Vilma

Média: 23,46%

Voto Único: 30,39%

Voto Torcida: 16,54%