BBB25: Diogo Almeida e Aline dão primeiro beijo da casa; assista

A madrugada foi de romance no BBB 25. Durante o after do show desta quarta, Diogo Almeida e Aline dançaram juntinhos ao som de ‘Cobaia’, hit da cantora Lauana Prado. Após um tempo coladinhos, os dois deram o primeiro beijo da edição do reality.

Assista ao momento abaixo:

Assim que eles se beijaram, os outros participantes, que estavam na área externa, começam a gritar e comemorar.

Diogo elogiou a sister momentos depois: “Beijo bom, guria.” Aline riu e questionou: “Você achou?”. A conversa não parou por aí. “Eu te mordo. Eu gosto de morder”, disse o ator. “Não morde não que eu fico louca”, respondeu a baiana.

Os dois voltaram a se beijar poucos minutos depois, e na sequência, Diogo afirmou: “Eu adoro chupar a sua boca, eu chupei tudo”. Aline respondeu: “Misericórdia. Mãe sai da sala por um tempo”.