BBB25: dinâmica da semana tem prova de resistência para definir liderança

A dinâmica da semana do BBB25 tem prova do líder de resistência, que começou na noite desta quinta-feira, dia 13. Tudo começou com Gracyanne Barbosa e Diogo Almeida vetados da competição que vai definir a liderança. Essa foi a consequência do resta um feito no programa ao vivo desta quarta-feira, dia 12.

O vencedor da prova que está acontecendo no BBB durante a madrugada vai vetar uma pessoa na próxima prova do líder. Nesta sexta-feira, dia 14, cinco pessoas vão ser colocadas na mira do líder. No próximo sábado, dia 15, irá acontecer a prova do anjo.

No próximo domingo, dia 16, vai acontecer a formação de paredão triplo. O anjo vai imunizar uma pessoa, o líder vai emparedar uma pessoa e uma outra será emparedada por consequência da prova do líder. Na votação da casa, os participantes vão se dividir em dois grupos.

Cada pessoa vai precisar votar em alguém do próprio grupo, e as pessoas mais votada do grupo 1 e do grupo 2 vão ao paredão. A prova bate e volta vai contar com a participação dos dois mais votados pela casa e do emparedado por consequência da prova do líder.