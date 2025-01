BBB25: Diego Hypolito lamenta convivência com sister: ‘Não quer me escutar’

O “BBB 25” (TV Globo) mal começou e as relações dentro do confinamento já se mostram difíceis. Diego Hypolito até que tem tentado, mas se aproximar de algumas pessoas na casa mais vigiada do Brasil não tem sido uma tarefa nada fácil.

Em conversa com sua irmã Daniele, na tarde desta quarta-feira, 15, o atleta fez uma análise sobre quais duplas duplas estão mais distantes dele e o que ele conclui de cada participante.

Para Diego, Raissa está “um pouquinho perdida”, disparou ele, considerando a pouca idade da sister: “Muito nova… imagina a gente com 19 anos de idade”, observou.

Já ao avaliar a dupla Renata e Eva, o brother apontou diferenças na convivência.

“Tenho que me aproximar mais da Eva e da Renata. Da Renata não tem como não gostar, é da ginástica rítmica, modalidade parecida com a nossa”, disse para Dani ao falar das bailarinas.

Já em relação a Eva, o atleta diz que prefere se manter afastado.

“A Eva eu tenho a sensação de que ela não quer me escutar. Eu vi que a minha risada é alta, minha risada incomoda. Não vou ficar tão próximo para não incomodar”, ponderou Diego, que acredita ser alvo das amigas.

Na dinâmica desta última terça-feira, 14, as bailarinas escolheram os ginastas para ficarem fora do jogo, justificando que o brother gosta de atrair as atenções para si.