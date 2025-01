BBB25: Diego e Daniele Hypolito vencem segunda Prova do Anjo da temporada

Os irmãos Diego e Daniele Hypolito são os anjos da semana do “BBB25” (TV Globo). Eles venceram uma disputa acirrada, neste sábado, 25, em uma dinâmica que envolveu memória e habilidade.

A Prova do Anjo começou com vetos a duas duplas, escolhidas por sorteio. Vitória e Mateus foram a primeira dupla sorteada e vetaram Edilberto e Raissa. Diego Hypolito e Daniele Hypolito também foram sorteados e vetaram Gabriel e Maike.

Na primeira fase da prova, a de memórias, cada dupla tinha um grande piano para reproduzir uma melodia, e cada tecla apresentava um número. Eles tinham que lembrar a sequência que havia acabado de ser tocada no piano.

Na segunda fase, brothers e sisters precisaram ser rápidos para montar um quebra-cabeças de acordo com o gabarito.

Os ginastas fizeram a prova em 1:08.314 minuto. A segunda colocada foi a dupla Vitória Strada e Mateus, totalizando 1:08.938 minuto.

Agora, os irmãos poderão imunizar outra dupla na formação de Paredão que acontece domingo, 26.

Não deu para Camila, que planejava dar ao líder o castigo do monstro. Em conversa com sua dupla, Thamiris, e com Vitória Strada e Mateus antes da Prova do Anjo, ela prometeu tirar Diogo do VIP e mandá-lo para a Xepa caso ganhasse a disputa, já que ela estaria na mira dos líderes, Diogo e Vilma, para o segundo Paredão do reality.. A trancista afirmou não ter medo de se expor com essa jogada arriscada.

Mostro

Os irmãos atletas mandaram Gabriel e Maike para o Castigo do Monstro. Eles terão que se vestir de Bambam e Maria Eugênia até a noite de eliminação, na terça-feira, 28.

Diogo e Vilma, mãe e filho, são os líderes da vez e deram as pulseiras de Na Mira do Líder para Camilla e Thamiris; Vitória Strada e Mateus; e Aline e Vinícius. A dupla líder terá de decidir qual mandará direto para o Paredão, no domingo, 26.

Big Fone

Os confinados não perdem por esperar. Ainda neste sábado, 25, dia de Prova do Anjo, o primeiro Big Fone do “BBB25” vai tocar e quem atender terá ficará imune junto com sua dupla, mesmo que esteja “Na Mira do Líder”.