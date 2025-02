BBB25: Diego e Daniele Hypolito e Gracyanne e Giovanna estão no paredão da semana

Diego Hypolito, Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa e Giovanna estão no terceiro paredão do BBB25 e disputam permanência na casa mais vigiada do Brasil. Somente um dos participantes será eliminado.

O terceiro paredão da semana foi formado da seguinte forma: Aline e Vinícius venceram a Prova do Anjo no último sábado, dia 1, e decidiram imunizar a dupla Guilherme e Delma. Então, os vencedores da Prova do Líder, Maike e Gabriel votaram na dupla de irmãos Diego e Daniele.