BBB25: Daniele Hypolito revela que já deram água da privada para ela beber

Daniele Hypolito, 40 anos, aproveitou a oportunidade de ter sido escolhida para cumprir o Castigo do Monstro, a partir do último sábado, 18, para desabafar com os demais participantes no “BBB25” sobre perseguições que já sofreu na vida.

A atleta e seu irmão, Diego Hypolito, de 38 anos, receberam a punição do reality show após Maike e Gabriel vencerem a Prova do Anjo.

A ex-ginasta contou que não é uma pessoa que guarda mágoa e relembrou uma situação do passado que foi marcante. Segundo relato, uma pessoa colocou água da privada em sua garrafinha e mesmo assim ela continuou falando com a pessoa.

“Eu não guardo raiva de ninguém. Fora daqui já fizeram coisas muito piores pra mim. Já trocaram a minha água por água da privada pra eu tomar e eu continuo falando com essa pessoa”, contou.

Em outro momento, Daniele comentou sobre o Castigo do Monstro ao afirmar que já sabia que ela e Diego seriam escolhidos para a punição após a vitória de Maike e Gabriel.

“Ninguém gosta de castigo. Só tem três anos que eu não sou atleta profissional. Então, às vezes o castigo me remete a coisas que eu passei na ginástica. Só que assim, Gabriel, quando vocês ganharam, eu já sabia que a gente ia pro Castigo. Eu só não falo nada… O que eu não quero, e eu vou seguir até o final, é: eu posso receber o que for… Eu vou respirar e só depois eu vou falar com as pessoas”, completou.

Segundo Daniele, a casa está contra ela e o irmão Diego. “A gente vê o que está se desenhando. E está tudo bem. A gente vê que ninguém chama a gente se a gente não vai atrás. Temos quase certeza que estaremos no Paredão“, apostou ela.

Em outro momento, Daniele conversou com o irmão, Diego: “A gente senta, a gente conversa… só que ninguém chama a gente para conversar, a gente que vai atrás. Ninguém se interessou em conhecer nossa história real”, lamentou.