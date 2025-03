BBB25: Camilla é eliminada do reality

A participante Camilla foi a eliminada da semana no BBB25 com 94,67% da média dos votos para eliminar no sétimo paredão da temporada, que aconteceu nesta terça-feira, dia 4.

Ela foi a nona participante eliminada, quinta a deixar o programa individualmente. A participante disputava a permanência na casa com Renata e Vilma.

A bailarina foi indicada pela líder da semana, Vitória Strada, e as duas outras participantes foram as mais votadas pela casa.