BBB25: arquiteta diz que decoração da casa é estratégica para ‘apimentar convivência’

As decorações coloridas e extravagantes da casa do Big Brother Brasil não são por acaso. De olho no “BBB25“, a arquiteta Rose Chaves explica que o artifício “utiliza princípios da neuroarquitetura para influenciar o humor, as emoções e os comportamentos dos participantes”.

Segundo a especialista, a cada nova edição, o projeto decorativo é pensado estrategicamente para criar ambientes que provoquem reações emocionais intensas.

Para Rose, as cores desempenham um papel fundamental na experiência dos participantes. “Vermelho, laranja e amarelo, por exemplo, são utilizadas em áreas de convivência porque estimulam a energia, o otimismo e a criatividade. Essas tonalidades nos ambientes ativam o sistema nervoso simpático, promovendo dinamismo, aumentando a interação social e impulsionando os participantes a se conectarem, criarem alianças e enfrentarem desafios com entusiasmo”, explica.

Por outro lado, as áreas de descanso da casa apresentam uma abordagem diferente. Tons de azul e verde, associados à calma e ao equilíbrio, são utilizados para ajudar os participantes a se desconectarem do ritmo acelerado do jogo.

“Esses tons, cientificamente ligados à ativação do sistema parassimpático, promovem relaxamento e introspecção, e são espaços que não só aliviam o estresse, mas também criam momentos de pausa emocional, fundamentais para a convivência prolongada”, aponta a arquiteta.

Outro destaque é o uso de elementos naturais e texturas. Ambientes decorados com madeira, plantas e tons terrosos oferecem uma conexão com a natureza e despertam um senso de conforto e pertencimento.

“Esses elementos ativam memórias primordiais de segurança e acolhimento, ajudando a equilibrar a tensão do confinamento. Em contraste, padrões geométricos e superfícies brilhantes aparecem em áreas mais dinâmicas para estimular o córtex visual, incentivando criatividade e planejamento”, comenta Chaves.

De acordo com a especialista, a iluminação também é um fator essencial na decoração da casa. “Luzes quentes criam um ambiente acolhedor e convidativo, enquanto luzes frias em áreas específicas favorecem a concentração e a estratégia. Essas escolhas não são aleatórias, pois cada detalhe é pensado para moldar a experiência emocional e psicológica dos participantes”, finaliza.