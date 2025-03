BBB25: Após 9 horas de prova, Maike é o novo líder da semana

Após mais de 9 horas de disputa intensa, Maike garantiu sua segunda liderança no jogo ao vencer Renata na Prova do Líder do BBB 25.

Com muita concentração e resistência, ele superou os desafios da prova e conquistou novamente o posto mais cobiçado da semana nesta sexta-feira,7.

Renata, que buscava sua primeira liderança, lutou até o final, mas não conseguiu superar Maike na prova que exigia resistência e agilidade.

Agora, com o poder em mãos, Maike tem a chance de movimentar ainda mais o jogo. Ele poderá indicar cinco brothers para a Mira do Líder e um participante diretamente ao Paredão, além de aproveitar as regalias do quarto do Líder e da cozinha Vip da casa.

Veja como foi a prova e a ordem das eliminações:

Regras

Pelas regras da prova, os participantes deviam permanecer o tempo todo em cima de uma base, dentro de suas cabines. No telão, uma contagem regressiva era exibida e, quando o cronômetro zerava, a rodada começava.

Durante a prova, a qualquer momento, surgia no telão um alerta de tensão. Assim que isso acontecia, os jogadores deviam apertar o botão localizado no alto da cabine.

Os três primeiros a apertar o botão estavam protegidos, enquanto os demais sofreram consequências. Quando o último participante a apertar o botão repetia o feito por três vezes, a base da sua cabine diminuía de tamanho, tornando a prova ainda mais difícil. Além disso, ao longo da disputa rodadas eliminatórias deixaram a prova ainda mais desafiadora.

Quando restaram apenas três participantes, a dinâmica mudou: a consequência passou a ser somente para quem apertou o botão por último, como avisado por Tadeu Schmidt.

Confira a ordem das eliminações da Prova do Líder

1 – Vilma

2 – João Gabriel

3 – Delma

4 – Eva

5 – Daniele Hypolito

6 – Guilherme

7 – Gracyanne Barbosa

8 – Vinícius

9 – Aline

10 – Vitória Strada

11 – Renata

12 – Maike (vencedor)