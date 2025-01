BBB25: Anitta surpreende participantes ao entrar com o pai na casa: ‘Vai ficar aqui’

A cantora Anitta, 31 anos,deixou os participantes do “BBB 25” (TV Globo) eufóricos ao entrar na casa mais vigiada do Brasil, na noite desta quarta-feira, 15, acompanhada por seu pai. Ela brincou com os confinados ao contar que os dois seriam nova dupla a disputar o game.

“Acreditem ou não, nesta edição, vai ficar eu e meu pai aqui”, disparou ela, trollando brother e sisters.

A artista visitou a casa pouco antes de se apresentar no programa. Ela é a primeira atração da edição, que começou na última segunda-feira, 13. Para entrar no ritmo da dinâmica deste ano, a cantora se apresenta para os confinados ao lado de seu pai.

“Era uma coisa que a gente estava tentando há muito tempo. Me deram isso, falaram que era imunidade. Deram isso, falaram que é do VIP. E é isso”, continuou ela, que seguiu enganando os participantes.

“Eu não vim pra brigar; eu não estou ligando para o prêmio, porque está tudo bem já, graças a Deus. Eu não vim pelo prêmio. Eu só vim pela experiência, porque queria muito participar. Eu acho que é uma experiência antropológica, gente”, disse ela.