BBB25: Aline, Thamiris e Vinícius estão no paredão da semana

No último sábado, dia 8, Delma venceu a prova do anjo pela primeira vez. Neste domingo, ela escolheu imunizar seu genro e antiga dupla, Guilherme. “Não tem dúvida. É muito amor envolvido”, declarou.

Depois disso, o líder Maike decidiu colocar Vinícius no paredão. “Ele me colocou direto no paredão, nada mais justo do que eu devolver isso para ele também”, afirmou.

Depois, os participantes votaram dentro do confessionário. A mais votada foi Thamiris, com 8 votos. Em seguida, ela teve direito a um contragolpe e decidiu puxar Aline. “Além de um fora, rolou uma discussão, com palavras que, para mim, foram desnecessárias”, disse.