BBB25: Aline, Guilherme e Mateus estão no paredão da semana

Mateus, Aline e Guilherme estão no paredão da semana no BBB25. O resultado que aconteceu neste domingo, dia 16, começou na prova do líder de resistência. Os seis primeiros eliminados da disputa receberam uma consequência. A de Maike foi escolher um participante para sair da prova.

Diego foi escolhido e precisou também receber uma consequência: “estou no Paredão”, anunciou o ginasta. Depois de vencer a prova do anjo, Renata precisou imunizar uma pessoa. Com sua antiga dupla, Eva, na liderança, ela escolheu imunizar João Gabriel.

A líder Eva colocou algumas pessoas na mira: Mateus, Vitória Strada, Thamiris, Camilla e Gracyanne Barbosa. No entanto, Mateus foi o escolhido, neste domingo, para estar no paredão.