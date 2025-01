BBB25: Aline ganha apartamento de R$ 260 mil após vencer Prova do Líder

Aline se deu bem duplamente na noite da última quinta-feira, 16. A sister venceu junto com Vinícius a primeira Prova do Líder da temporada do “BBB 25”, da Globo, e foi surpreendida com a disputa de mais um prêmio.

Thiago Oliveira, apresentador dos flashes na #RedeBBB, explicou para a dupla que eles também estavam concorrendo a um apartamento em outra dinâmica. No Apê do Líder, havia duas casas em miniatura expostas em cima da mesa.

Segundo Thiago, cada participante tem direito a um apartamento por temporada. “Da próxima vez que essa mesma dupla ganhar a liderança, a outra pessoa da dupla vai ganhar diretamente o apartamento, sem sorteio.”

Os participantes escolheram suas casas e, ao levantar o teto, um balão azul sai de dentro da maquete selecionada pela policial militar.

Aline venceu e ganhou um apartamento de R$ 260 mil.

Veja abaixo: