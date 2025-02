BBB25: Aline, Gabriel e Vitória Strada disputam o quarto paredão da temporada

Os competidores Aline, Gabriel e Vitória Strada formam o quarto paredão da temporada do BBB25. A berlinda foi formada neste domingo, dia 9, na TV Globo. Agora, eles dependem do voto popular para continuar na casa. Apenas um participante vai ser eliminado.

O paredão da semana começou a ser formado quando Mateus venceu a prova do anjo no último sábado, dia 8. Essa foi a primeira individual e deu a imunidade ao vencedor. Vencedor da prova do líder, João Gabriel colocou Aline, Mateus, Vitória Strada, Thamiris e Camilla na mira do líder.