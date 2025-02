BBB25: Aline e Vinícius vencem Prova do Anjo e definem Monstro da semana

A dupla Aline e Vinícius foi a ganhadora da terceira Prova do Anjo do “BBB 25” na tarde deste sábado, 1. Vencia a competição quem montasse três quebra-cabeças em menos tempo. Com o tempo total de 1min27s, os amigos ainda faturaram R$ 10 mil cada.

Aline e Vinícius escolheram Vitória Strada e Mateus para o Castigo do Monstro. Ambos perderam 300 estalecas e terão de vestir fantasias de “Fita de vídeo” e de “Ficha de Inscrição”, em alusão às primeiras temporadas do reality.

