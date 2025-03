BBB25: Aline, Diego Hypolito e Maike estão no paredão da semana

Os participantes Aline, Diego Hypolito e Maike estão no paredão da semana no BBB25. Tudo foi decidido durante a edição do programa que aconteceu neste domingo, dia 23. Entenda, a seguir, como a berlinda foi formada.

Na última sexta-feira, dia 21, Joselma arrematou o poder curinga, que permitia tirar uma das duas pessoas emparedadas por Vinícius, após ligação do big fone, no último sábado, dia 22. Ele indicou Eva e Maike. Delma salvou Eva da berlinda.

Também no sábado, João Gabriel venceu a prova do anjo. Neste domingo, ele escolheu imunizar João Pedro. Vencedora da prova do líder pela primeira vez, Renata colocou Aline no paredão.

Em seguida, brothers e sisters votaram no confessionário. Os dois mais votados estariam no Paredão. Com sete votos, Vilma foi a mais votada pela casa. Em segundo, Diego Hypolito, com cinco votos. Vilma levou a melhor na prova bate e volta e escapou do paredão.