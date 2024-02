BBB24: Yasmin Brunet revela que foi traída e web especula quem era o ex

Da redação, com Estadão Conteúdoi Da redação, com Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao-conteudo/ 16/02/2024 - 16:22 Para compartilhar:

Yasmin Brunet relembrou uma desilusão amorosa que passou em um dos seus relacionamentos da adolescência. Em conversa com Alane, Giovanna e Marcus Vinicius no “BBB24” (TV Globo), a modelo revelou que um dos seus primeiros namorados a traiu.

“Teve uma vez que estava com um cara, e eu era muito nova nessa época, muito mesmo. Ele me deixava no São Paulo Fashion Week e transava com uma mulher no carro no estacionamento. Depois, me buscava nesse mesmo carro e me levava”, contou ela.

Ainda durante a conversa, mas sem revelar o nome da pessoa, a sister comentou que o ex-namorado foi um dos seus primeiros amores da vida.

“Tinha tipo 15 e 14 anos, mas foi o meu primeiro amor da vida. Nunca tive sorte. Comecei mal e mal para sempre”, disse.

Após essa revelação, alguns usuários do X, antigo Twitter, começaram a especular sobre a identidade do então ex-namorado da carioca. Pelas informações fornecidas durante a conversa, dois nomes foram cogitados, Kayky Brito e Sérgio Hondjakoff, com quem Yasmin se relacionou em 2003.

Naquela época, Kayky tinha 14 anos e Serginho, conhecido por interpretar Cabeção em “Malhação”, tinha 19 anos.

