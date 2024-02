BBB24: Yasmin Brunet revela motivo para namorar Sérgio Hondjakoff: ‘Parecia Eminem’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/02/2024 - 20:05 Para compartilhar:

A modelo Yasmin Brunet fez uma volta ao passado no pensamento e surpreendeu ao fazer uma revelação um tanto inusitada, na tarde desta quarta-feira, 21, na área externa da casa do “BBB24” (TV Globo). Ela relembrou o antigo relacionamento com um ator famoso e contou os motivos que a levaram a viver o romance.

Enquanto cantava “Whitout Me”, do rapper norte-americano Eminem, a sister desabafou com Wanessa Camargo e Rodriguinho que tinha “crush” no cantor quando era adolescente.

E foi por conta dessa paixonite que ela chegou a namorar o ator Sergio Hondjakoff, o eterno “Cabeção” de Malhação, já que ela via semelhança entre os dois.

“Ele foi meu primeiro crush americano. Eu só namorei um menino porque achei que parecia ele. O Cabeção da ‘Malhação’, sabe quem é? Lembra dele?”, questionou ela aos colegas de confinamento, enquanto cantava os versos em inglês.

Após os confinados responderem positivamente, a modelo fez uma leve retratação: “Ele era um fofo. Não foi só por causa disso [que namoramos]”, emendou ela.

Yasmin revela que namorou o Serginho Hondjakoff pq ele parecia o Eminem. Esse vídeo fez meu dia. #BBB24 https://t.co/YH3BjxDiMc — Chico Barney (@chicobarney) February 21, 2024

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias