BBB24: Yasmin Brunet e Vanessa Lopes contrariam expectativas e ensaiam amizade no primeiro dia

O BBB24 começou nesta segunda-feira, 8, com grande expectativa do público. Uma das narrativas esperadas era o “climão” entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes, que teriam, supostamente, se desentendido antes do início do reality. No entanto, a tão esperada briga não aconteceu — ou, pelo menos, ainda não.

“O que sabem sobre mim são fofocas que aconteceram ou não aconteceram, ou que aconteceram parcialmente”, explicou Yasmin, em sua apresentação à casa. Ao ser respondida por Vanessa com “Te entendo”, a modelo completou: “Inclusive depois preciso conversar com você sobre a nossa fofoca.”

Rumores que circulam pela web apontam que as duas não têm uma boa relação devido ao fato de que ambas conhecem Gabriel Medina de forma bastante íntima. Enquanto Yasmin é ex-esposa do surfista, Vanessa é uma de suas melhores amigas.

Além disso, após o divórcio de Yasmin e Medina, ele e Vanessa teriam tido um affair. Em um podcast, a dançarina já chegou a se recusar a falar sobre a modelo.

No entanto, a filha de Luiza Brunet deu o primeiro passo para selar a paz durante uma conversa com a TikToker na cozinha, na qual declarou: “Eu queria deixar tudo o que aconteceu fora dessa casa, fora dessa casa. Não tem nada a ver com o que vai acontecer ali dentro.”

E completou: “Nem eu e nem você fizemos nada. Foi um negócio que saiu e as pessoas de fora presumiram coisas […] Eu foquei em uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação, porque eu nem te conhecia.”

Vanessa, por sua vez, apoiou a possível futura amiga: “Só de você falar isso eu já fico muito feliz. Eu estou até aliviada.”

Assista:

